Sommerfest Stadtgut Blankenfelde

Am 1. Juli 2017 ab 14 Uhr richtet StadtGut Blankenfelde e.V. sein jährliches, nicht-kommerzielles Sommerfest aus. Es wird viel geboten: Die Artistokraten begleiten das Fest als höfische Gesellschaft und überschlagen sich vor Witz und Artistik. Während das Weite Theater die Puppen tanzen lässt, tanzen bei den beiden Bands Incredible Herrengedeck und zigzag Plutonium die Besucher_innen. Präsentieren werden sich auch die vielfältig Engagierten auf dem Hof wie Garten-Liebhaber_innen und Werkstätten. Das Sommerfest ist auch eine schöne Gelegenheit, um sich die Räume der Natur- und Tourismus-Station anzuschauen und im Cafe Traktorista Kaffee&Kuchen zu probieren.Eingeladen zu diesem Sommerfest auf dem Stadtgut sind alle, die sich für das Gut und seine Geschichte, für lauschige Plätze am Rande der Stadt, für nachhaltiges Arbeiten, für generationsübergreifendes Wohnen oder einfach für gute Unterhaltung interessieren. Auch für Kinder gibt es viele Aktionen. Der Eintritt ist frei.Das StadtGut Blankenfelde ist da, wo die Stadt Gut ist, was zwischen Pankow und dem Naturpark Barnim ist. Das StadtGut ist seit einigen Jahren ein gemeinnütziges Kultur-, Natur-, Lebens- und Arbeitsprojekt und wird von unterschiedlichen Menschen durch generationsübergreifendes Wohnen, Handwerk, Gärten und Projekte aller Art belebt.StadtGut Blankenfelde (Hauptstr. 24-30, 13159 Berlin) am 9. Juli 2016 ab 14 UhrAnfahrt:Hauptstr. 24-30, 13159 Berlin mit Pferd oder ab U-Bahnhof Pankow/Hermann-Hesse-Str. mit dem Bus 107 Richtung Schildow bis Blankenfelde-Kirche, rechts in die Hauptstrasse, nach 50m am Ziel!www.stadtgut-blankenfelde.de