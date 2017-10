Französisch Buchholz | "Sportlich fit - richtig Radfahren"Kinder – üben am 23. und 24.10.2017 mit ihren Fahrrädern

Mit dem RSV Werner Otto und der Jeanne-Barez-Schule, Hauptstraße 66, sowie der Platanen Grundschule gibt es in den Ferien einen tollen Termin: Üben zur Sicherheit der täglichen Fahrten üben Kinder mit Experten des Radsportvereines Werner Otto e. V., Berlin Pankow, am 23.10.2017 und Dienstag, 24.10.2017 mit ihren Fahrrädern.

Praktische Übungen, Beginn ist 09:00 Uhr, finden statt unter der Obhut der Verantwortlichen des Hortes, mit Unterstützung von Helferinnen. Ziele dieser Vorhaben in den Ferien sind vor allem, den Kindern mehr Sicherheit in den täglichen Fahrten zwischen Wohnsitz und Schulgebäude zu vermitteln und Tipps für die fachgerechte Pflege des persönlichen Fahrrades zu geben. Gern gesehen sind besonders Familien aus Französisch Buchholz und den Nachbarorten.Am Familiensonntag, den 22.10.2017 erlebten die Kinder mit ihren Eltern im Berliner Velodrom packende Wettkämpfe der diesjährigen Europameisterschaften im Hallenradsport! 24 Jungen und Mädchen ab 8 Jahren waren angetreten in 24 Runden auf der neuen Bahn erfolgreich zu sein.Der RSV Werner Otto e.V. ist ein lebendiger Verein, der vom Engagement und der Begeisterung seiner Mitglieder lebt. Der Verein ist nicht nur bei sportlichen Ereignissen der Extraklasse vertreten, sondern stellt sich auch mit eigenen Veranstaltungen immer wieder einer breiteren Öffentlichkeit vor.Für Ihre Fragen können Sie sich kurzfristig an Martin Budack vom Radsportverein Werner Otto e. V. wenden: mobil 0177/ 75 75 796Für postalische Informationen vom Verein hier die Geschäftsadresse des Vereins:RSV Werner Otto e.V.Pastor-Niemöller Platz 813156 BerlinViel Spaß wünschen Anne Schäfer-Junker (anne.junker@gmx.de) und Martin Budack.