Mit Nachbarn Schach spielen

Berlin: Amtshaus Buchholz |

Französisch Buchholz. Anlässlich des Festes der Nachbarn lädt der Freie Schachclub Französisch Buchholz am 19. Mai zum Schachspielen ein. Nachbarn sind von 15 bis 17 Uhr willkommen. Bei diesem Treffen im Amtshaus Buchholz in der Berliner Straße 24 können sie auch mehr über den Schachclub erfahren, der sich vergangenes Jahr gründete. Wer Interesse am Schachspielen im Club hat, erfährt mehr bei Anneliese Schäfer-Junker unter 0177 756 55 55. BW