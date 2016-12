Friedrich-Bergius-Schule lädt ein

Berlin: Friedrich-Bergius-Schule |

Friedenau. An einem Tag der offenen Tür am 5. Januar von 18 bis 20 Uhr stellt die Friedrich-Bergius-Schule am Perelsplatz 6-9 ihre pädagogische Arbeit vor. Diese folgt dem Leitbild des Forderns und Förderns, um Berufsfähigkeit zu erlangen. Schulleiter Michael Rudolph lädt Eltern und Schüler zum persönlichen Beratungsgespräch ein, Anmeldung unter 902 77 79 10. Darüber hinaus können die Besucher das Schulgebäude, den Neubau und das von der Schule betriebene „Schul- und Stadtteilmuseum Friedenau“ besichtigen. KEN