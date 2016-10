Filmvorführung "Zwei Syrer auf Winterreise"

Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe "Fremd bin ich eingezogen..." Filmvorführung und anschließendes Publikumsgespräch mit der Autorin und beiden Protagonisten im Nachbarschaftsheim Schöneberg (Nachbarschaftshaus Friedenau, im großen Saal, Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin). Am Samstag, den 15.10.2016 um 18:30 Uhr. Eintritt frei, Spenden willkommen

Wir danken 3sat und AVE für die Bereitstellung!

Kontakt und weitere Informationen zur Veranstaltung:

Wie sehen uns eigentlich die Menschen, die zu uns kommen? Der Dokumentarfilm begleitet zwei der Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland kommen, auf ihrer Reise durch dieses für sie neue Land. Die Autoren Thomas Lauterbach und Johanna Behre dokumentieren die Reise von Tarik und Fadi mit ihrer Kamera. Herausgekommen ist ein Film zweier Flüchtlinge über Deutschland, uns Deutsche und sie selbst. Er berührt durch die Persönlichkeiten der Protagonisten: ihren differenzierten Blick, ihre Offenheit und ihren Humor.Tarek Nijmeh, Grafik Designer, und Fadi Bitar, Innenarchitekt, zwei Studienkollegen aus Damaskus treffen sich durch Zufall in Berlin wieder. Gemeinsam machen sie sich auf eine Reise durchs winterliche Deutschland.In Teil 1 der Dokumentation erkunden sie Süddeutschland – u. a. die Münchner Allianz Arena, das von Flüchtlingen geführte Grand Hotel Cosmopolis in Augsburg und die Oper Stuttgart sind Stationen.Teil 2 führt von West nach Ost: vom Kölschem Frohsinn in die Barockstadt Dresden, die durch „Pegida“ für viele zum Synonym Fremdenhass geworden ist.Im Anschluss an den Film findet ein Publikumsgespräch mit der Autorin und beiden Protagonisten statt.Kultur Café / AG Neue NachbarnAnsprechpartnerin: Andreia dos Santos FilipeHolsteinische Straße 3012161 BerlinTel: 030 85 99 51 -16E-Mail: kultur-cafe@nbhs.deWebseite: http://www.kultur-cafe.nbhs.de Facebook: https://www.facebook.com/nbhs.Kultur.Cafe/