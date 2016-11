Berlin: Nachbarschaftshaus Friedenau |

Friedenau. Das Kultur-Café im Nachbarschaftshaus Friedenau, Holsteinische Straße 30, lädt zum Schwofen ein. Am 19. November ab 20 Uhr bis exakt eine Minute vor Mitternacht heißt es „Friedenau tanzt in die Nacht“. Wie in den Vorjahren sorgt DJ Cay für alle, die allein, zu zweit oder in der Gruppe, aber nicht erst ab Mitternacht in den Clubs feiern gehen wollen, für einen abwechslungsreichen Musikmix mit tanzbaren Hits. „Bei kleinen Snacks und Getränken können die Gäste ins Gespräch kommen und nette Menschen aus ihrer Nachbarschaft kennenlernen“, verspricht Andreia dos Santos Filipe vom Veranstalter, dem Nachbarschaftsheim Schöneberg. Der Eintritt kostet vier Euro, gern auch mehr. KEN