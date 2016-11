Friedenau. Am 4. Dezember, dem zweiten Advent, lockt der Engelmarkt auf dem Breslauer Platz in der Zeit von 13 bis 18 Uhr wieder mit traditionellem Kunsthandwerk und selbstgemachten Leckereien. Darüber hinaus gibt es an einigen Ständen interessante Informationen aus dem Bezirk. Der Eintritt ist frei.