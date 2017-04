Hommage an Barbra Streisand

Berlin: Kleines Theater am Südwestkorso GmbH |

Friedenau. Barbra Streisand feiert in diesen Tagen ihren 75. Geburtstag. Das Kleine Theater, Südwestkorso 64, feiert die große amerikanische Schauspielerin und Sängerin mit einem musikalischen Porträt von und mit Ulrike Barz. Am 28. April ab 20 Uhr sind außerdem Marc Schlapp und am Piano Nico Stabel zu Gast. Karten zu 15 und 20 Euro sind unter 821 20 21 und an der Abendkasse erhältlich. KEN