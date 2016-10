Berlin: Theater Morgenstern |

Friedenau. Jugendliche aus Afghanistan, Syrien, Iran, Ghana und Deutschland spielen seit Dezember 2015 unter dem Dach des Theaters Morgenstern Theater. Seit Juli hat sich die Gruppe intensiv mit der Figur der Prinzessin Turandot auseinandergesetzt. Warum lässt diese Männer morden, die ihre Fragen nicht beantworten können? Die Theaterproduktion „Lass dich küssen, Turandot“ feiert am 28. Oktober 20 Uhr im Schlesien-Saal des ehemaligen Rathauses Friedenau, Niedstraße 1, Premiere. Weitere Aufführungen sind am 29. Oktober 20 Uhr und am 30. Oktober 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Projekt wurde vom Bundesbildungsministerium über das Programm "tanz + theater machen stark" des Bundesverbands Freie Darstellende Künste gefördert. KEN