Morde - made in Berlin: Eine vorweihnachtliche Krimilesung mit 8 Autor/-innen

Eine vorweihnachtliche Krimilesung. Für Speisen und Getränke in weihnachtlichem Ambiente ist ab 18:30 Uhr gesorgt.



Jedes Jahr wird am 8. Dezember, dem "Krimitag des Syndikats", in zahlreichen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz literarisch gemeuchelt - und das für einen guten Zweck! Der Gesamterlös dieser Veranstaltung geht an soziale Projekte des Nachbarschaftsheimes.bescheren Ihnen einen mörderisch bunten Abend. Ob Politkrimi aus der Hauptstadt oder Thriller um eine Jugendclique, freuen Sie sich auf köstliche Törtchen-Mördchen, eine schräge Story um Koks auf Amrum und Krimi Noir aus dem Berlin der 20ger Jahre.Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. / Kultur CaféAnsprechpartnerin: Andreia dos Santos FilipeHolsteinische Straße 3012161 BerlinTel: 030 85 99 51 -16E-Mail: kultur-cafe@nbhs.deWebseite: http://www.kultur-cafe.nbhs.de Facebook: https://www.facebook.com/nbhs.Kultur.Cafe/