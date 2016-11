Friedenau. Nina Hill präsentiert weihnachtlichen Soul und Gospels. In der Kirche Zum Guten Hirten am Friedrich-Wilhelm-Platz sorgt die Singer-Songwriterin aus Los Angeles am 11. Dezember ab 18 Uhr für ein besonderes Konzerterlebnis im Advent. Natürlich sind auch Christmas-Klassiker zu hören. Karten unter 43 65 48 37.