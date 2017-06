Aktiver (Un-)Ruhestand

Berlin: Seniorenfreizeitstätte Stierstraße |

Friedenau. Die Seniorenarbeit des Bezirks informiert in einer Veranstaltung am 14. Juni 16.30 bis 18.30 Uhr in der Seniorenfreizeitstätte, Stierstraße 20a, bei Kaffee und Kuchen zu den Themen Gesundheit, Wohnen, Freizeit und Ehrenamt in der neuen Lebensphase des „aktiven Un-Ruhestandes“, aber auch das wichtige Thema „Vorsorgevollmacht“. Mitglieder der neu gewählten Seniorenvertretung von Tempelhof-Schöneberg werden anwesend sein und ihre Arbeit vorstellen. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter 902 77 87 56 wird gebeten. KEN