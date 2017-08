Abends durch den Tierpark

Friedrichsfelde.

Nach Kassenschluss durch den Tierpark spazieren – das können Interessierte wieder am Freitag, 18. August, im Rahmen einer Abendführung von 18.30 bis 20 Uhr. Vorbei an Wisenten, Eisbären, Hyänen oder Weißhandgibbons führt der 90-minütige Spaziergang, bei dem Teilnehmer allerlei Spannendes rund um den Tierpark und seine Bewohner erfahren. Karten gibt es im Vorverkauf und bei freien Kapazitäten an der Kasse – zum Preis von 20 Euro. Jahreskarteninhaber zahlen 13,50 Euro. Start der Führung ist der Eingang Bärenschaufenster, Am Tierpark 125. Anmeldung per E-Mail an info@tierpark-berlin.de oder unter51 53 10.