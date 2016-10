Mobilitätstag in der Jugendverkehrsschule

Berlin: Jugendverkehrsschule Lichtenberg |

Lichtenberg. Die Jugendverkehrsschule lädt am Montag, 10. Oktober, von 14 Uhr bis 17 Uhr zum Mobilitätstag an ihrem in der Standort Baikalstraße 4 ein. Die Sicherheitsberater der Polizei haben die dunkle Jahreszeit im Blick und geben Tipps zur Fahrradsicherheit, zur sicheren Bekleidung für Fußgänger und Radfahrer und auch zur richtigen Kfz-Beleuchtung. Am Informationsstand beantworten die Experten außerdem Fragen dazu, wie Wohnraumeinbrüche sowie Trick- und Taschendiebstähle verhindert werden können. Auch können Besucher ihr Fahrrad oder ihren Fahrradanhänger individuell Kennzeichnen lassen. Zudem hat die Fahrradwerkstatt an diesem Tag geöffnet. KT