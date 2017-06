Heitere Justiz auf Rädern

Friedrichsfelde.

Mit ihrem Programm „Justiz auf Rädern – Gerichte zum Mitnehmen“ gastiert Richterin, Sängerin und Kabarettistin Anette Heiter am Sonnabend, 10. Juni, um 19 Uhr im Zimmertheater in der Kultschule, Sewanstraße 43. Die Frau vom Fach gibt in ihrer Solo-Show Einblick ins (Un-)Wesen eines Juristen aber auch Ideen, Rat und Lebenshilfe für Nicht-Juristen. Mehr Infos gibt es unter www.annette-heiter.de , Karten beim Verein unter72 01 19 19 oder zimmertheater-kultschule.de