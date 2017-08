Kästner und „Der innere Rebell“

Berlin: Bodo-Uhse-Bibliothek |

Friedrichsfelde. Zum nächsten LiteraturDialog lädt am Donnerstag, 17. August, um 15.30 Uhr die Bodo-Uhse-Bibliothek in der Erich-Kurz-Straße 9 ein. In den Gesprächsrunden treffen sich Bücherfreunde zum gegenseitigen Austausch, sie geben einander Lesetipps und diskutieren über ein ausgewähltes Werk: Diesmal steht Erich Kästners „Der innere Rebell“ auf dem Programm. Infos gibt es unter 512 21 02. Am gleichen Tag und Termin trifft sich auch die Leserunde in der Anton-Saefkow-Bibliothek. Dort stehen Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff und ihr Werk im Mittelpunkt des Nachmittags. Anmeldung und Infos unter 902 96 37 90. bm