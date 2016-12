Kleinkunst im Zimmertheater

Friedrichsfelde.

Unterhaltsame Kleinkunst gibt es am 6. und 7. Januar auf der Bühne des Zimmertheaters in der KultSchule in der Sewanstraße 43 zu erleben. Am 6. Januar wird um 20 Uhr der Kabarettist und Sänger Donato Plögert sein Programm "Dufte – Lieder, die nach Leben riechen" vorstellen. Am 7. Januar ist um 18 Uhr der Kabarettist Gerd Normann zu Gast. Er wird sein Soloprogramm "Männermorphose" präsentieren. Der Eintritt kostet jeweils 12 Euro. Karten gibt es unter72 01 19 19 oder unter zimmertheater.kultschule@gmx.de . Weitere Informationen gibt es unter www.zimmertheater-kultschule.de