Maskenball im Schloss

Friedrichsfelde.

Am 25. Februar findet der letzte venezianische Maskenball in diesem Jahr im Schloss Friedrichsfelde statt. Freunde des historischen Tanzes – Vorkenntnisse sind wünschenswert – können in der Straße Am Tierpark 125 in die Welt des 18. Jahrhunderts eintauchen und bei historischer Musik in die Rolle von venezianischen Damen und Herren schlüpfen. Eine Kostümierung ist notwendig. Der Ball beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 45 Euro. Weitere Informationen gibt es unter51 53 14 07 oder unter info@schloss-friedrichsfelde.de