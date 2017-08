Übernacht bei Tiger und Co

Berlin: Tierpark Berlin |

Friedrichsfelde. Zum ersten Mal bietet der Tierpark Friedrichsfelde ein Übernachtungscamp für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren an. Es findet im Rahmen des Indien-Programms statt und beinhaltet Spiele, Geschichten am Lagerfeuer, Abendbrot und Frühstück. Termin: Donnerstag, 10. August, ab 15 Uhr bis Freitag, 11. August, 11 Uhr. Isomatte und Schlafsack sollten die kleinen Besucher dabei haben, Kinder ohne bekommen das Equipment gestellt. Schlafsachen und Zahnbürste dürfen jedenfalls nicht fehlen. Kosten: 50 Euro inklusive zwei Mahlzeiten, Tickets gibt es nur im Vorverkauf an den Jahreskartenkassen an beiden Eingängen. Treffpunkt und Abholung am Eingang Bärenschaufenster. Reservierungen und Infos unter 51 53 10. bm