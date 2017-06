Berlin: Bodo-Uhse-Bibliothek |

Friedrichsfelde. „Was ist Homöopathie?“ Um diese Frage geht es in einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 15. Juni, um 18 Uhr in der Bodo-Uhse-Bibliothek, Erich-Kurz-Straße 9. Heilpraktikerin Malea Birke spricht in der Reihe „ExpertenRat“ über Möglichkeiten und Inhalte einer homöopathische Behandlung. Der Eintritt kostet zwei Euro, Infos und Kontakt: 512 21 02. bm