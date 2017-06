Aber bitte mit Sahne

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunstfreunde,



parallel zu der großen weltweiten Präsentation der außergewöhnlichen Porzellan-Silikon-Skulpturen der Künstlerin ANKE EILERGERHARD in den sogenannten Flagshipstores der Modemarke FENDI zeigen wir noch bis zum 3. Juni 2017 in unserer medial enorm beachteten und gut besuchten Ausstellung die neuen Arbeiten der Künstlerin.



Gerne laden wir daher noch einmal zu einem gesonderten FINISSAGE-Abend am kommenden Freitag, den 2. Juni 2017 um 19.00 Uhr

in unsere Galerie. Wir freuen uns, mit Ihnen den Abschluss dieses außergewöhnlichen Gesamtprojekts noch einmal bei einem Drink ausklingen und feiern zu können.