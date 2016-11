Fernweh 2017: Schüleraustausch-Messe am 19. November 2016

Gesundbrunnen. Auslandserfahrungen sind bei jungen Menschen begehrt. Wer im Jahr 2017 ins Ausland will, sollte jetzt mit den Vorbereitungen starten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung bietet mit der SchülerAustausch-Messe Insider-Informationen und Stipendien.

Informationen gibt es unter www.schueleraustausch-portal.de

Am 19. November lädt die Stiftung alle Jugendlichen, Familien und Pädagogen zur SchülerAustausch-Messe ein. Austausch-Organisationen informieren und beraten über Schulaufenthalte (High School), Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, und Work and Travel. Internationale Universitäten zeigen die Möglichkeiten für ein Studium im Ausland.Vorgestellt werden die Chancen in mehr als 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten.Die SchülerAustausch-Messe wird am 19. November, 10 bis 16 Uhr im Phorms Campus Berlin Mitte, Ackerstraße 76, 13355 Berlin, geöffnet sein. Der Eintritt ist frei.