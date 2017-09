Lesung im Labyrinth

Berlin: Labyrinth Kindermuseum |

Gesundbrunnen. Am 16. September stellt die Autorin Anja Gumprecht gemeinsam mit der Illustratorin Anne Vockeroth im Labyrinth Kindermuseum in der Osloer Straße 1 das Kinderbuch „An der Leine“ (Geest-Verlag) vor. Darin geht es, aus der Sicht eines Kindes, um den Alltag eines schwerkranken Kindes, der, so die Autorin, nicht immer nur schlimm und traurig ist, aber in jedem Fall außergewöhnlich. Die Lesung für Kinder und Familien beginnt um 13 Uhr. Das Buch wird bereits ab 11 Uhr vorgestellt. Eintritt ins Labyrinth Kindermuseum kostet 6,50 Euro pro Person. DJ