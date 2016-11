Mehr Natur für Kinder

Berlin: Bibliothek am Luisenbad |

Gesundbrunnen. Beim 17.Soldiner Bildungssalon am 30. November um 17 Uhr in der Bibliothek am Luisenbad geht es diesmal darum, wie Kinder mehr „(Stadt)Natur entdecken“ können. Verschiedene Projekte, die in Kitas und Schulen im Soldiner Kiez stattfinden oder stattgefunden haben, stellen sich mit ihrer Arbeit vor. Mit dabei sind die Schule im Wald, das Schul-Umwelt-Zentrum Mitte, Pindactica und eine Imkerin aus dem Kiez. Der Soldiner Bildungssalon wird unterstützt vom Quartiersmanagement Soldiner Straße, der Bibliothek am Luisenbad, der Wilhelm-Hauff-Grundschule und dem Labyrinth Kindermuseum. DJ