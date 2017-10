Collagen von Julia Timm

Gesundbrunnen.

Die Künstlerin Julia Timm stellt in der Galerie „Made in Wedding“ in der Koloniestraße 120 Bildcollagen im Stil der Zwanziger Jahre aus. In der Ausstellung „Kontraste“ spiegeln sich Mode, Frauen und starke Gefühle wider, wie die Künstlerin sagt. Die Ausstellung ist bis zum 27. Oktober montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Galerie „Made in Wedding“ ist ein Projekt des gemeinnützigen Bildungsträgers P.U.K. a malta. Anwohner und Künstler können in dem kleinen Laden ausstellen.