Farbgewaltig und lichtstark

Berlin: Galerie „Made in Wedding“ |

Gesundbrunnen. „Berlin Lights – Remixes“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie „Made in Wedding“, die am 4. August um 19 Uhr eröffnet wird. Der Fotograf Enrico Verworner, der jedes Jahr die Illuminationen des Berliner Lichterfestes für die Veranstalter dokumentiert und auch mitkreiert, zeigt klassische und experimentelle Ausbelichtungen dreier „Berlin Lights“- Ausstellungen. Verworner schafft durch klassische und experimentelle Aufnahmetechniken übersteigerte Ansichten bekannter Gebäude. In der Galerie wird auch eine Bildershow mit mehr als 300 Aufnahmen gezeigt. Die Ausstellung in der Galerie „Made in Wedding“ in der Koloniestraße 120 ist vom 7. bis 25. August montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. DJ