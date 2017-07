Malerei und Fotos

Gesundbrunnen.

„Who are you“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie „Made in Wedding“ in der Koloniestraße 120. Zu sehen sind Malereien von Karolin Hägeles und Fotografien von Zora Volantes. In der ersten gemeinsamen Ausstellung begeben sich die zwei Künstlerinnen „auf die Suche nach einer Antwort auf die elementare Frage ihrer Identität“, heißt es in der Einladung. Zora Volantes widmet ihre Arbeiten dem Ginkgo-Baum, der für sie ein Symbol der Kraft und Widerstandsfähigkeit ist. Sie zeigt eine Rauminstallation mit Live-Performance sowie Fotografien und Bilder. Karolin Hägeles Malerei hat den Berg zum Thema; den Berg als Symbol der ungebändigten Natur aber auch der Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Die Ausstellung ist vom 10. bis 28. Juli Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.