Gesundbrunnen.

Das Netzwerk „Aktiv im Alter in Gesundbrunnen“ lädt ältere Menschen zum Spaziergang an der Panke ein. Start ist am 27. Juni um 14 Uhr an der Bibliothek am Luisenbad in der Travemünder Straße. Dort gibt es eine Führung durch die Bibliothek. Danach geht es zu Fuß an der Panke entlang bis zum Haus Bottrop in der Schönwalder Straße, wo bei Kaffee und Kuchen die Eindrücke des Spaziergangs ausgetauscht werden können. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Bedarf kann Mobilitätshilfe organisiert werden. Das Netzwerk „Aktiv im Alter in Gesundbrunnen“ ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen, die mit älteren Menschen arbeiten sowie älteren Menschen selbst. Weitere Mitstreiter sind willkommen. Informationen bei Maike Janssen unter38 10 92 39 oder stadtteilkoordination@nachbarschaftsetage.de