Tanz in den Uferstudios

Gesundbrunnen.

Für 29. Oktober bis 7. November lädt die Tanzfabrik Berlin zu vier Uraufführungen in die Uferstudios in der Uferstraße 8 ein. Zu sehen sind beim Open Spaces#3-2016 zeitgenössische Tanzshows von Felix M. Ott, Claire Cunningham und Jess Curtis, Enrico Ticconi und Christina Ciupke. Die Tickets kosten 14, ermäßigt neun Euro. Beim Abschlussball von deufert&plischke am 4. November um 17 Uhr in der Bibliothek am Luisenbad, Travemünder Straße 2, ist der Eintritt frei. Ebenfalls kostenfrei ist die Videoinstallation von Janine Iten im Uferstudio 13. Vernissage ist am 31. Oktober um 19 Uhr. Die Installation ist bis 6. November geöffnet. Alle Informationen zur Veranstaltungsreihe der Tanzfabrik im Internet unter http://www.tanzfabrik-berlin.de