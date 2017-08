Gedenken an die Maueropfer

Berlin: Gedenkstein Berliner Mauer |

Gesundbrunnen. Zum Gedenken an die Opfer des Mauerbaus und die Teilung Deutschlands legt das Bezirksamt am 13. August um 15 Uhr am Gedenkstein für die Maueropfer Kränze nieder. Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) freut sich über viele Teilnehmer. Die Kranzniederlegung findet am Gedenkstein an der Bernauer Straße Ecke Swinemünder Straße statt. Der Stein auf damals Westberliner Seite steht gegenüber dem früheren Mauerstreifen in der Bernauer Straße. Die zentralen Gedenkfeiern zum Jahrestag des Mauerbaus finden jedes Jahr in der zentralen Mauergedenkstätte in der Bernauer Straße 111 Ecke Ackerstraße statt. Die Berliner Mauer wurde vor 56 Jahren am 13. August 1961 vom DDR-Regime errichtet. DJ