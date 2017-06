Fest zum 30-Jährigen

Gesundbrunnen.

Die Nachbarschaftsetage der Fabrik Osloer Straße in der Osloer Straße 12 mit ihren vielfältigen Angeboten und Projekten für Kinder und Familien feiert am 30. Juni mit einem großen Fest ihr 30-jähriges Bestehen. Das ehemalige Fabrikgelände verwandelt sich ab 14 Uhr in einen bunten Jahrmarkt mit Musik, Spielen und kleinen Attraktionen. Zur Eröffnung kommen unter anderem Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne), die Geschäftsführerin des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, Gabriele Schlimper, und Stephan Wagner, Vorstandsvorsitzender des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit. Ab 15 Uhr stellen die verschiedenen Projekte der Nachbarschafsetage ihre Angebote vor. Um 17.30 Uhr beginnt auf der Bühne das Liveprogramm mit vier Musikern und Bands. Gegen 21.45 Uhr ist eine kleine Feuershow geplant.