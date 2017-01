Gymnastik für Senioren

Berlin: Seniorenwohnhaus Sophia |

Gesundbrunnen. Die Freizeitgruppe Gartenplatz trifft sich am 13. und am 27. Februar wieder im Seniorenwohnhaus Sophia in der Ackerstraße 118 um 14.30 Uhr. Bereits um 14 Uhr beginnt für interessierte Senioren ein kleiner Fitnesskurs mit einfachen Übungen in chinesischer Gymnastik. In der Freizeitgruppe treffen sich Frauen und Männer zwischen 65 und 75 Jahre aus dem Brunnenviertel. Das Projekt „Zufrieden alt werden im Brunnenviertel“ wird vom Quartiersmanagement Brunnenviertel gefördert. Die Senioren machen gemeinsame Ausflüge, besuchen Veranstaltungen oder treffen sich einfach nur zum geselligen Beisammensein. DJ