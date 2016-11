Gesundbrunnen.

Der Soldiner Kiez Verein lädt für 9. November um 19 Uhr zum sogenannten Kiezpalaver in das Café Pförtner in der Uferstraße 8-11 ein. In den Uferhallen spielen regelmäßig die Polizisten der Wache 36 in voller Uniform mit Jugendlichen aus dem Kiez Fußball. Sozialarbeiter Yousef Ayoub berichtet über seine Arbeit und über das Fußballprojekt. Ayoub kümmert sich im Kiez darum, dass das Verhältnis zwischen Jugendlichen und der Polizei besser wird.