Tauschbörse und Sperrmüllaktion

Berlin: Edeka-Markt Ackerstraße |

Gesundbrunnen. Unter dem Motto „Weitergeben statt Wegschmeißen“ finden am 10. Juni von 10 bis 13 Uhr vor dem Edeka-Markt in der Ackerstraße 117 ein Flohmarkt und eine Tauschbörse statt. Kiezbewohner, die einen Flohmarktstand möchten, können diesen kostenfrei bis zum 1. Juni per E-Mail an koehn@gruppef.com anmelden. An dem Tag kann jeder auch ohne Anmeldung bis 12 Uhr in der Ackerstraße 50 und 122 Sperrmüll abgegeben. Die Aktion findet im Rahmen des Projektes „Kleinteilige Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität“ statt und wird von der Degewo und dem Quartiersmanagement Brunnenviertel-Ackerstraße finanziert. DJ