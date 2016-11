Eltern-Kind Spiel & Sport für Eltern mit Kindern von 2 - 6 Jahren

Ein kostenloses Angebot gefördert aus Mitteln der Sozialen Stadt im Quartiersmanagement-Gebiet Soldiner Straße!Ihr wollt euch auch während der kalten Jahreszeit bewegen und Spaß an Spiel und Sport haben? Dann probiert unsere kostenlosen Sport- und Bewegungsangebote im Kiez aus. Alle Kids und Familien sind herzlich zum gemeinsamen Spielen & Bewegen eingeladen. Wir freuen uns auf euch!Ein/e Trainer/in leitet das Angebot an: Bitte pünktlich kommen!Bitte kommt in den 1. OG der Nachbarschaftsetage Osloer Straße.

Kontakt & Info

bwgt e.V.T 030/ 78 95 85 50bewegt@bwgt.org