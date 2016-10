Basar für Filmliebhaber

Gropiusstadt.

Zum 45. Mal wird am 29. Oktober der Neuköllner Filmbasar veranstaltet. Zahlreiche Händler aus ganz Deutschland sind im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt am Bat-Yam-Platz 1 mit dabei. Filmfans können dort in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr allerlei finden, was sich um das Thema Film dreht. Darunter sind Filmplakate, Aushangfotos, Filmprogramme, Soundtracks, Autogramme, Filmzeitschriften und -bücher sowie Filme auf DVD und Blu-ray. Der Eintritt beträgt 2 Euro. Weitere Informationen gibt es beim Veranstalter „Filmdose“ unter www.filmdose-berlin.de