Film wird auf Spielplatz gezeigt

Berlin: Abenteuerspielplatz Wildhüterweg |

Gropiusstadt. Der französische Film „Plötzlich Papa“ wird Donnerstag, 1. September, um 20 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz Wildhüterweg 1 gezeigt. Erzählt wird von Samuel, der sorgenlos in den Tag hineinlebt, bis seine Ex-Freundin ihn besucht und das gemeinsame Baby bei ihm lässt. So wenig Samuel zunächst mit seiner kleinen Tochter anfangen kann, so sehr liebt er sie acht Jahre später. Doch dann taucht die Mutter wieder auf und fordert das Kind zurück. Der Eintritt zum Film ist frei. sus