Musikalischer Cocktail gefällig?

Unser Dirigent Detlev Klatt verwendet Zutaten wie Morgenblätter, lässt sich inspirieren von der Wonderful World, verrührt einen schuldigen Bossa Nova mit Caramba zu Münchner G'schichten und swingt seinen Taktstock mit L.O.V.E. zur West-Side-Story. Gewürzt mit vielen anderen beliebten Stücken servieren wir Ihnen diese musikalische Spezialität.Sonnabend, den 23. September 2017 um 17 Uhr (Einlass 16:30)Gemeinschaftshaus Gropiusstadt (großer Saal)Bat-Yam-Platz 112353 BerlinU-Bahnhof Lipschitzallee (U7)Karten zum Preis von € 10,-- unterTel.: (0 30) 6 62 01 43E-Mail: karten@asnberlin.de,im Internet unter www.asn-berlin.de und an der AbendkasseÜbrigens: Haben Sie Lust mitzumachen? Spielen Sie notenkundig Akkordeon, Keyboard oder Schlagzeug? Sprechen Sie uns an, am Telefon oder persönlich!