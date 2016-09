Schlauer Mittwoch

Die Gute-Laune-Quizshow geht in die nächste Saison! Alle Gäste haben die Chance, als Gewinner nach Hause zu gehen. Jeder kann mitmachen – gespielt wird in Teams von 6 – 8 Personen. Ein Team kann aus Nachbarn oder aus Freunden bestehen, es können aber auch Gropiusstädter Einrichtungen ein Team bilden. Einzelpersonen können natürlich auch mitspielen, sie werden zu gemischten Teams zusammengesetzt! Ein spannender Abend für alle Quiz- und Rätselfreunde!



Kooperationsveranstaltung des Arbeitskreises Kultur in der Gropiusstadt und dem Gemeinschaftshauses Gropiusstadt

Spieleinsatz: 1,00 €

Ohne Anmeldung – kommen Sie einfach vorbei!



Restauration und Einlass ab 18.30 Uhr