Vocal Jazz mit Dragana Radovanovic JazzTrio

Jazz ist Musik des Herzens, direkt, ehrlich und lebensnah. Was uns Menschen auch bewegt wurde schon in einem guten Jazzsong zum Klang gebracht. Und wie klingt es, wenn die Sängerin Dragana Radovanovic aus Serbien, der amerikanische Pianist Marque Lowenthal und der italienische Kontrabassist Carmello Leotta gemeinsam Jazz spielen? Aufregend! That’s Life - ein Jazzstandards-Abend zum Genießen, Entspannen und Weitererzählen. Die drei Musiker treten in dieser Konstellation zum ersten Mal auf und versprechen eine kraftvolle und ausdruckstarke Premiere ihrer künstlerischen Zusammenarbeit.Karten: 10,- €, erm. im VVK 8,- €Infos und Karten: Tel. 030 / 902 39 - 14 16 oder www@tickets-gemeinschaftshaus.de