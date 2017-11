Zeitreise mit Akkordeons

Gropiusstadt.

Zu einer musikalischen Zeitreise lädt das Akkordeon-Orchester Berlin am Sonnabend, 11. November, um 16 Uhr, in das Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, ein. Zu hören sind Werke von Beethoven, Piazzolla, Sibelius, Dobler und anderen. Konzertgenuss versprechen auch die Gäste: Das Landes-Jugend-Akkordeonorchester Nordrhein-Westfalen unter der Leitung des Bundesdirigenten Stefan Hippe wird mit von der Partie sein. Karten kosten acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. Infos und Reservierungen unter902 39 14 16 oder www@tickets-gemeinschaftshaus.de