Sprechstunde bei Felgentreu

Berlin: Wahlkreisbüro Fritz Felgentreu |

Gropiusstadt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu veranstaltet am Mittwoch, 30. August, von 15 bis 18 Uhr seine nächsten Bürgersprechstunden. Wer Fragen, Anregungen oder Themen hat, die er mit dem Politiker besprechen möchte, ist in seinem Büro an der Lipschitzallee 70 (direkt am Lipschitzplatz) willkommen. Damit es nicht zu langen Wartezeiten kommt, ist es ratsam sich vorher anzumelden unter 56 82 11 11. sus