Grüne Orte in der Gropiusstadt

Gropiusstadt.

Zu einem Spaziergang lädt das Quartiersmanagement am Freitag, 28. Juli, um 16 Uhr ein. Treff ist am U-Bahnhof Lipschitzallee. Erkundet werden soll, wo und wie es im Viertel schöner und einladender werden kann. Ideen sind willkommen: Wo mangelt es an Bänken oder Abfallkörben? Wo könnte eine Sport-, eine Grill- oder eine Gartenfläche entstehen? Nach der rund eineinhalbstündigen Tour geht es in die Räume von „Computer im Griff“, Goldammerweg 34 (an der Jungfernmühle), wo Vorschläge gesammelt, diskutiert und abgestimmt werden. Interessierte können auch dann noch, also um 17.30 Uhr, zur Gruppe dazukommen. Bitte anmelden unter60 97 29 03 oder qm-gropiusstadt@stern-berlin.de