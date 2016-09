Mobilität zuhause erhalten

Berlin: Nachbarschaftszentrum Wutzkyallee |

Neukölln. Der Pflegstützpunkt Neukölln lädt am Montag, 26. September, von 15 bis 17.30 Uhr zum dritten Thementag 2016 in das Nachbarschaftszentrum Wutzkyallee 88 ein. Dabei geht es um die Pflege älterer oder kranker Menschen in ihrem eigenen Haushalt. Verschiedene Hilfsmittel werden vorgestellt, die den Alltag erleichtern oder eine Pflegesituation verbessern können. Die Pflegestützpunkte sind kostenfreie und wohnortnahe Beratungsstellen für Ältere, für hilfe- und pflegebedürftige Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige. Sie informieren über Entlastungsmöglichkeiten, Hilfen bei der Pflege und im Haushalt, verschiedene Wohnformen oder Angebote für Menschen mit Demenz. Weitere Informationen und Anmeldung beim Pflegstützpunkt Neukölln, Joachim-Gottschalk-Weg 1, 670666290, www.berlinerpflegestuetzpunkte.de , Öffnungszeiten: Dienstag von 9 bis 15 Uhr und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr. KT