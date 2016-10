Hinab ins Wasserwerk

Berlin: Naturschutzzentrum Ökowerk |

Grunewald. Ein Abenteuer mit Taschenlampen im Dunkeln erwartet Besucher des Naturschutzzentrums Ökowerk, Teufelsseechaussee 22, am Sonntag, 6. November. Dann besichtigt eine Gruppe von 12 bis 13.30 Uhr das alte Wasserwerk auf diesem Gelände. Dabei erhascht man Blicke in den stillgelegten Schornstein und in die Wölbungen des Reinwasserbehälters. Und man kann dabei auch die beträchtliche Tiefe des Wasserbrunnens ermessen – wenn die Lampen stark genug leuchten. Teilnehmer sollten sich warm anziehen und anmelden unter 300 00 50. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder 3 Euro und Familien 10 Euro. tsc