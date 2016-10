Ingenieurskunst der Natur

Berlin: Naturschutzzentrum Ökowerk |

Grunewald. Die besten Baupläne sind immer noch organisch. Mit dieser Einsicht veranstaltet das Naturschutzzentrum Ökowerk, Teufelsseechaussee 22, eine Veranstaltung zum Thema Bionik. Am Sonntag, 30. Oktober, sollen Besucher von 11 bis 13 Uhr erfahren, warum Geckos ohne Klebstoff an der Decke haften oder die besten Autoreifen Katzenpfoten ähneln. Weil nur 20 Teilnehmer in den Saal passen, sollte man sich anmelden unter 300 00 50. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder 3 Euro und Familien 10 Euro. tsc