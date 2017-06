Aktionswochen gegen Suchtgefahren in der City-Station der Berliner Stadtmission vom 20. Juni bis 2. Juli 2017

Die CITY-STATION der BERLINER STADTMISSION in der Joachim-Friedrich-Straße 46, 10711 Berlin-Wilmersdorf, ist eine alko¬hol- und rauchfreie Tagesstätte für Wohnungslose, AlG II-Bezieher, aber auch für andere bedürftige Men¬schen. Wir bieten täglich bis zu 150 Gästen preiswerte Spei¬sen und Getränke an, geben in unserer Kleiderkammer Textilien aus und stellen Möglichkeiten zum Duschen und zur Wäschepflege zur Verfügung. Darüber hinaus stehen wir unseren Gästen mit Rat und Tat zur Seite. Ein Team von drei SozialarbeiterInnen steht für die allge¬meine soziale Beratung zur Verfügung, hilft bei Schwierigkeiten mit Behörden und dem Jobcen¬ter u.v.a.m.. In der letzten Juni-De¬kade veranstalten wir wieder unsere Aktionswochen gegen Suchtgefahren, zu de¬nen wir nicht nur unsere Gäste, son¬dern auch sonst Interessierte herzlich einladen:



Veranstaltungsübersicht





Dienstag, 20.Juni,18.00 Uhr

Glücksspielprävention

Interaktiver Vortrag mit dem Präventionsprojekt der

pad gGmbH



Mittwoch, 21. Juni, 18.00 Uhr

Glückspielsucht, Sportwetten, Internetspiele …

Jost Schäfer

Glückspielsuchthilfe/ReSet



Donnerstag, 22. Juni,

18.00 Uhr Literaturkreis in der Aktionswoche

von und mit Helene

Literaten und Alkohol(ismus)



Freitag, 23. Juni,

17.30 Uhr (!!!)

city-film-club:

„Wie ein Licht in der Nacht“ –

ein Film von Lasse Hallström

D 2011 89 Min. FSK 12



Sonnabend, 24. Juni,

18.00 Uhr

„Wir haben den Weg aus der Sucht geschafft!“

- Helge Riesberg und Jogi Reich erzählen aus ihrem Leben –





Dienstag, 27. Juni, 18.00 Uhr



Aktionstag in rumänischer Sprache

mit Mitgliedern einer rumänischspr. Selbsthilfegruppe



Mittwoch, 28. Juni, 18.00 Uhr



Psychologische Sprechstunde

mit Frau Dr. Yelonaha Gudlowski:

„Nichtstoffliche Süchte und Psychotherapie”





Donnerstag, 29. Juni,

18.00 Uhr

Die Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige der PBAM in Wilmersdorf stellt sich und ihre Arbeit vor.







Freitag, 30. Juni,

17.30 Uhr (!!!) city-film-club:

„Die Spielerin“

ein Film von Erhard Riedlsperger nach dem Roman

von F. Dostojewski

D/A 2005 89 Min. 2005 FSK 12



Sonntag, 2. Juli,

10.30 Uhr (!!!) Abschlussgottesdienst:

Weg vom falschen Weg:

Wie Gott Wege aus Abhängigkeiten unterstützt. Lukas 15, 1–7

mit Pfr. Ole Jaeckel-Engler, Stadtmissionsgemeinde Wilmersdorf