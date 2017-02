Moabit.

Der Kasper kommt zu Besuch in die Heilandskirche, Thusnelda-Allee 1. Kalle Hanschkes Puppentheater Zipfelmütz spielt am 25. Februar um 15.30 Uhr das Stück „Kasperle und der Räuber“. Der Kasper erlebt viele Abenteuer, als er seiner Großmutter helfen will. Der mit seinen sieben Messern gefährlich ausschauende Räuber hat ihr die eben erst geschenkte Kaffeemühle gestohlen. Der Eintritt kostet für Kinder 4,50, ermäßigt 3,50 Euro. Erwachsene zahlen fünf, ermäßigt vier Euro. Karten können über die Küsterei, Alt-Moabit 25, unter394 34 98 oder per E-Mail kikithe@ev-gemeinde-tiergarten.de reserviert werden.