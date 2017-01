Moabit.

Die Echo-Klassik-Preisträgerin 2016, Asya Fateyeva, gastiert am 18. Januar, 20 Uhr, mit einem „inszenierten Konzert“ im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwart, Invalidenstraße 50-51. In der Performance „It is real?“ mit Saxophon, Sopran, Stimme, Cembalo und Cello erklingt Musik von Händel, Purcell und Thomas Kessler. Karten zu acht und zwölf Euro zuzüglich Gebühren sind erhältlich unter01806 70 07 33 und www.reservix.de