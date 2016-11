Schwerter zu Kunstwerken

Berlin: Kunstatelier-Werkstatt |

Moabit. Vom Entwurf bis zum bemalten Objekt ist der Weg lang: Amer Aleksic lässt Schwerter in allen Variationen entstehen. Mit großer Genauigkeit und Ausdauer sägt oder schneidet der 22-Jährige das Material zu, bemalt, beklebt es oder collagiert. Eine Ausstellung in der Kunstatelier-Werkstatt, Elberfelder Straße 5, zeigt die ungewöhnlichen Ergebnisse. Die Eröffnung wird am 1. Dezember, 19 Uhr, gefeiert. Für die musikalische Begleitung sorgen die Gesunden Hunde. Weitere Öffnungstage der Kunstatelier-Werkstatt sind am 3. und 4. Dezember, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. KEN